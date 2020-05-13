ATV Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nun 'babalık' itirafı
ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının baba olmaya hazırlanan sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun 'babalık' üzerine yaptığı kıskançlık itirafı gündeme geldi.
2016 yılında hayatını oyuncu Sinem Kobal'la birleştiren başarılı sunucu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, sunumunu yaptığı, ekranların en çok izlenen bilgi yarışmasında 'babalık' üzerine söylediği sözlerle dikkatleri üzerine çekti. Eşi Sinem Kobal'ın 4 aylık hamile olmasının basına sızmasıyla kız çocuğu babası olacağı öğrenilen İmirzalıoğlu, Kobal'ı kıskanacak gibi duruyor.
Kenan İmirzalıoğlu, önceki akşam ekranlarda gülümseten bir itirafta bulunarak şunları söyledi:
"Çocuk doğduktan sonra ömür boyu canı yansa, korksa 'anne, anne' diyor. Bir baba adayı olarak kıskanmıyor değilim açıkçası. Olursa o da 'anne' diyecek, 'baba' diyeceğini sanmıyorum."
İmirzalıoğlu'nun bu itirafı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şu şekilde yer aldı:
Öte yandan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu dört yıl önce Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti.