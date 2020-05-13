ATV Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nun 'babalık' itirafı

2016 yılında hayatını oyuncu Sinem Kobal'la birleştiren başarılı sunucu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, sunumunu yaptığı, ekranların en çok izlenen bilgi yarışmasında 'babalık' üzerine söylediği sözlerle dikkatleri üzerine çekti. Eşi Sinem Kobal'ın 4 aylık hamile olmasının basına sızmasıyla kız çocuğu babası olacağı öğrenilen İmirzalıoğlu, Kobal'ı kıskanacak gibi duruyor.