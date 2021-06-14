ATV Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker en çok zorlayan sahneyi itiraf etti
ATV'nin reyting rekortmeni 'Kardeşlerim' dizisinde 'Harika' karakterini canlandıran Gözde Türker, kendisini en çok zorlayan sahneye net cevap verdi.
ATV'de yayınladığı ilk bölümden itibaren hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kardeşlerim dizisinin yıldızı Gözde Türker, dizideki performansı, hayatı ve hayalleri ile ilgili samimi açıklamalar yaptı. Sabah'a konuşan Türker, kendisine sorulan sorulara cevap verdi.
Nasılsınız, hayat nasıl gidiyor? Zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çok iyiyim, teşekkür ederim. Her şey yolunda ve oldukça olumlu bir süreç geçiriyorum. Çoğunlukla çalışarak geçiyor. Geri kalan zamanda da evime, sevdiklerime zaman ayırıyorum. İki köpeğim var. Onlarla yürüyoruz, oynuyoruz, sarılıyoruz. Bana inanılmaz mutluluk veriyor. Gündüzleri dinleniyorum. Ama kendime de sürekli bir iş çıkarıyorum. Akşamları ise, pek çok içerikten film, dizi, belgesel izleyerek geçiyorum. Genel anlamda böyle geçiyor.
Nasıl bir ailede büyüdünüz? Nasıl bir çocuktunuz? Oyunculuk merakınız ne zaman, nasıl başladı?
Annem, babam ve ablamla dört dörtlük bir ailede büyüdüm. Biz, Selanik göçmeniyiz, Bursalıyız. Üniversiteye kadar Bursa'da yaşadım. Ablamla aramda çok özel bir bağ vardır. Çok güzel bir sevgiyle büyütüldük. Ve ailedeki herkesin birbirine karşı koşulsuz bir sevgisi vardır.
"Sanatın her türlü dalıyla ilgilendim"
Oyunculuk merakım 9 yaşında başladı. Bursa'da Nedim Buğral'dan drama dersi almaya başladım ve sonrasında da sahneden hiç ayrılmadım. Kendimi geliştirebilmek ve mesleğimi en iyi şekilde yapabilmek için sanatın her türlü dalıyla ilgilenmeye çalıştım. 2011'de tango dersine başladım ve yoğun bir çalışma dönemi sonrası profesyonel olarak dans etmeye başladım. 2014 yılında eğitmen oldum. 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl'da Safiye Sultan ile dizi oyunculuğuna başladım. Ve bir sene sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, tiyatro bölümünün yetenek sınavlarını kazanarak, tiyatro eğitimime profesyonel anlamda başlamış oldum. Aynı zamanda İstanbul Devlet Konservatuvarı'nın yarı zamanlı müzikal bölümüne girdim ve iki okuldan da 2019 yılında mezun oldum.