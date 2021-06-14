ATV Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker en çok zorlayan sahneyi itiraf etti

Nasıl bir ailede büyüdünüz? Nasıl bir çocuktunuz? Oyunculuk merakınız ne zaman, nasıl başladı?

Annem, babam ve ablamla dört dörtlük bir ailede büyüdüm. Biz, Selanik göçmeniyiz, Bursalıyız. Üniversiteye kadar Bursa'da yaşadım. Ablamla aramda çok özel bir bağ vardır. Çok güzel bir sevgiyle büyütüldük. Ve ailedeki herkesin birbirine karşı koşulsuz bir sevgisi vardır.