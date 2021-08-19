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ATV Kardeşlerim dizisinde Külotlu çorap krizi çıktı: Midemi bulandırıyor

ATV Kardeşlerim dizisinde Külotlu çorap krizi çıktı: Midemi bulandırıyor

Kardeşlerim dizisinde yer alan sahneler seyirciyi kızdırdı. ATV kanalına sosyal medyadan isyan eden kullanıcılar olay oldu.

ATV Kardeşlerim dizisinde Külotlu çorap krizi çıktı: Midemi bulandırıyor

ATV kanalında yayınlanan ve Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim dizisi 20 Şubat'ta yayınlanan ilk bölümüyle seyirciyle buluştu. Genç isimlerin kadroda ağırlıkta olduğu dizi kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı.

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ATV Kardeşlerim dizisinde Külotlu çorap krizi çıktı: Midemi bulandırıyor

Cumartesi günü reytinglerde rakiplerine fark atarak zirveye yerleşen dizi  ikinci sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. 

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ATV Kardeşlerim dizisinde Külotlu çorap krizi çıktı: Midemi bulandırıyor

Yeni sezon hazırlıkları tamamlayan Kardeşlerim ile ilgili dizinin hayranları ilginç bir konuyu gündeme taşıdı. 

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ATV Kardeşlerim dizisinde Külotlu çorap krizi çıktı: Midemi bulandırıyor

Dizinin okul sahnelerinde Asiye ve Aybike’nin giydiği külotlu çoraplar ortalığı karıştırdı.

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