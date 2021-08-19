ATV Kardeşlerim dizisinde Külotlu çorap krizi çıktı: Midemi bulandırıyor

ATV kanalında yayınlanan ve Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim dizisi 20 Şubat'ta yayınlanan ilk bölümüyle seyirciyle buluştu. Genç isimlerin kadroda ağırlıkta olduğu dizi kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı.