ATV Kardeşlerim dizisinde Külotlu çorap krizi çıktı: Midemi bulandırıyor
Kardeşlerim dizisinde yer alan sahneler seyirciyi kızdırdı. ATV kanalına sosyal medyadan isyan eden kullanıcılar olay oldu.
ATV kanalında yayınlanan ve Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim dizisi 20 Şubat'ta yayınlanan ilk bölümüyle seyirciyle buluştu. Genç isimlerin kadroda ağırlıkta olduğu dizi kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı.
Cumartesi günü reytinglerde rakiplerine fark atarak zirveye yerleşen dizi ikinci sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor.
Yeni sezon hazırlıkları tamamlayan Kardeşlerim ile ilgili dizinin hayranları ilginç bir konuyu gündeme taşıdı.
Dizinin okul sahnelerinde Asiye ve Aybike’nin giydiği külotlu çoraplar ortalığı karıştırdı.