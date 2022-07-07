ATV kapıyı gösterdi başrol oyuncuları bile kurtaramadı! Sevmek Zamanı zorunlu final yaptı
ATV ekranlarında 3. bölümü yayınlanan sevilen yaz dizisi Sevmek Zamanı'ndan kötü haber geldi. Başrollerini İlhan Şen ve Deniz Işın'ın oynadığı dizi reytinglerin kurbanı oldu.
ATV ekranlarında yayınlamaya başlayan ve henüz 3. bölümü yayınlanan yaz dizisi Sevmek Zamanı kötü haberi duyurdu.
Başrollerini Deniz Işın ve İlhan Şen'in paylaştığı Firuze ve Kağan'ın imkansız aşkını anlatan Sevmek Zamanı beşinci bölümü ile ekranlara veda edecek
Yaz dizisi Sevmek Zamanı, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı. Dizi için erken final kararı alındı. 3. bölümü yayınlanan Sevmek Zamanı dizisi, 25 Temmuz'da yayınlanacak olan 5. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.
Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın yaptığı, senaryosunu Nalan Mert Savaş'ın kaleme aldığı dizide İlhan Şen, Deniz Işın, Toprak Can Adıgüzel ve Serenay Aktaş başrolleri paylaşıyordu.