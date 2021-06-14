ATV Kalp Yarası Ayşe rolündeki Yağmur Tanrısevsin'in büyük heyecanı!
Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin ATV'de başlayacak yeni dizisi Kalp Yarası için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Ayşe karakterini canlandıracak olan Tanrısevsin, izleyicinin bu karakteri çok seveceğini düşündüğünü ifade etti.
Uzun bir aranın ardından ATV ekranlarında tekrar sevenleriyle buluşmaya hazırlanan oyuncu Yağmur Tanrısevsin, oldukça heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.
Yaz sezonunun iddialı yapımlarından biri olacak, yapımını Süreç Film'in üstlendiği atv'nin yeni dizisi 'Kalp Yarası', zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.
ÇEKİMLER HATAY'DA
Güzel oyuncu, "Güzel bir ekiple çalışıyoruz. Çok kaliteli oyuncular ve harika bir set ortamı var. Bildiğiniz gibi çekimleri Hatay'da gerçekleştiriyoruz. Birkaç günlük iznimiz vardı, ben de İstanbul'daki işlerimi halletmek için kısa süreliğine de olsa buraya geldim" açıklamasında bulundu.
Yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi uyandıran 'Kalp Yarası'nın başrol oyuncularından Yağmur Tanrısevsin, dizide canlandırdığı Ayşe karakterini "Ayşe, güçlü bir kadın karakter.