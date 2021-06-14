ATV Kalp Yarası Ayşe rolündeki Yağmur Tanrısevsin'in büyük heyecanı!

ÇEKİMLER HATAY'DA

Güzel oyuncu, "Güzel bir ekiple çalışıyoruz. Çok kaliteli oyuncular ve harika bir set ortamı var. Bildiğiniz gibi çekimleri Hatay'da gerçekleştiriyoruz. Birkaç günlük iznimiz vardı, ben de İstanbul'daki işlerimi halletmek için kısa süreliğine de olsa buraya geldim" açıklamasında bulundu.