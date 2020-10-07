ATV Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin sosyal medyaya bakın nasıl damga vurdu TT oldu
ATV'nin fenomen dizilerinden Hercai'de rol alan Ebru Şahin, Twitter gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Herkes sebebi merak etti.
Yayınlandığı her ülkede reytingleri altüst eden Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiriyor. 50'den fazla ülkede gösterilen Hercai'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, sosyal medya gündeminde uzun süre kalarak rekor kırıyor.
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Güzel oyuncunun üstün performansı nedeniyle bazı ülkelerde dizinin adı 'Hercai Reyyan' olarak tanıtımlarda kullanılırken, oyuncuya dünyanın her yerinden övgü mesajları yağıyor.
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Özellikle İsviçre'de yayınlanan son bölüm sonrası 22 saat Twitter gündeminde kalan Ebru Şahin, bu alanda bir Türk oyuncu olarak rekora imza attı.
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Öte yandan Ebru Şahin, basketbolcu Cedi Osman ile yaşadığı aşkla da magazin gündeminde adından söz ettiriyor.
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