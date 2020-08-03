ATV Hercai yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman'la aşk pozlarını paylaştı

İlk olarak aşklarını gizli tutmak isteyen Ebru Şahin ve Cedi Osman, geçtiğimiz haftadan beri aşklarını gizlemekten vazgeçti. İlk haklarında çıkan aşk haberlerinin yalan olduğunu söyleyen ikili, kameralar karşısına el ele çıktığından beri kimseden saklamıyorlar.