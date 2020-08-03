ATV Hercai yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman'la aşk pozlarını paylaştı
Basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahin, ilk defa sevgilisiyle aşk pozlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın Çeşme tatili devam ediyor. Şahin, sevgilisi ile birlikte yer aldıkları kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle ilk kez paylaştı.
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İlk olarak aşklarını gizli tutmak isteyen Ebru Şahin ve Cedi Osman, geçtiğimiz haftadan beri aşklarını gizlemekten vazgeçti. İlk haklarında çıkan aşk haberlerinin yalan olduğunu söyleyen ikili, kameralar karşısına el ele çıktığından beri kimseden saklamıyorlar.
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Ebru Şahin, Cedi Osman ile sosyal medya hesabı Instagram'dan ilk kez fotoğraf paylaşmasına rağmen eski fotoğraflarını paylaşması ise dikkatlerden kaçmadı.
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Çiftin aşk dolu pozları ise kısa sürede 515 binden fazla beğeni aldı.
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