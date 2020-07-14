ATV Hercai yıldızı Akın Akınözü'nden samimi itiraflar bakın neler anlattı

Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü, "Oyunculukta zirvede olmak neler hissettiriyor?" sorusuna, "Ben sadece kariyerimin başında olan bir aktörüm. Ülkemde ve yurtdışında önemli bir aktör olmak için yapacak ve öğrenecek çok şeyim var" cevabını verdi.