ATV Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü paylaşımıyla dikkat çekti bakın neler yazdı
ATV'de yayımlanan Hercai dizisinde başrol oynayan Akın Akınözü, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Ebru Şahin ile beraber ATV'de yayımlanan Hercai dizisinde rol alan Akın Akınözü, başarılı performansıyla herkesin takdirini kazandı. Merak edilen ünlü isimlerden biri haline geldi. Ebru Şahin ile de hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan ikiliden Akınözü, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Akın Akınözü, koronavirüs salgını sebebiyle kendisini eve kapatınca ise sosyal medya paylaşımlarını arttırdı. Son olarak takipçilerine moral vermek ve destek olmak isteyen oyuncu, camın arkasından verdiği siyah-beyaz bir pozunu paylaştı.
"Dünya senin tek evin ve ona ödemen gereken büyük bir borcun var" notunu düşen Akın Akınözü, sözlerine şöyle devam etti:
-Evde kal; çünkü bütün maskelerinden arındığın tek yer evindir.
-Durmayı öğren; çünkü dünyanın dinlenmeye, temizlenmeye, kendini iyileştirmeye ve kuşların seslerini duymaya ihtiyacı var.