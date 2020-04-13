ATV Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü paylaşımıyla dikkat çekti bakın neler yazdı

Ebru Şahin ile beraber ATV'de yayımlanan Hercai dizisinde rol alan Akın Akınözü, başarılı performansıyla herkesin takdirini kazandı. Merak edilen ünlü isimlerden biri haline geldi. Ebru Şahin ile de hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan ikiliden Akınözü, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.