ATV Hercai dizisinden hayranlarına kötü haber geldi! Seyirciyi şok ettiler
Yayımlandığı iki sezondur ekranlarda fırtınalar estiren Hercai dizisinden haber bekleyen seyircilere kötü haber geldi. Hercai, son olarak yayımlanan 38. bölümüyle final yaptı.
ATV'nin reytingleri alt üst eden yapımlarından biri olan Hercai dizisi'nden izleyicilere kötü haber geldi. Diziden haber bekleyen izleyiciler, uzun bir süre daha beklemek durumunda kalacak. Hercai, yayımlanan 38. bölümüyle sezon finali yaptığı öğrenildi.
Dünya geneli yayılan ve hayatı olumsuz etkileyen karantina sonrası dizinin ara vermek durumunda kaldığı ve sezon finali yaptı. Midyat'ta çekimleri yapılan dizinin bundan sonra aldıkları kararla yeni bölüm çekimleri yapılmayacak.
TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Banu Akdeniz’in sahibi olduğu Mia Yapım son kararını verdi. Bu ortamda dizinin yeni bölümlerinin çekilmesi mümkün bulunmadı.
Ebru Şahin ve Akın Akınözü’nü buluşturan Hercai dizisi, 2020-2021 sezonuna kadar ara vermiş oldu. Salgın nedeniyle ekibin büyük bir çoğunluğu İstanbul’a dönmüştü.