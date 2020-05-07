ATV Hercai dizisinden hayranlarına kötü haber geldi! Seyirciyi şok ettiler

ATV'nin reytingleri alt üst eden yapımlarından biri olan Hercai dizisi'nden izleyicilere kötü haber geldi. Diziden haber bekleyen izleyiciler, uzun bir süre daha beklemek durumunda kalacak. Hercai, yayımlanan 38. bölümüyle sezon finali yaptığı öğrenildi.