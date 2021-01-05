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ATV Hercai dizisinden beklenmedik ayrılık ünlü isim diziye veda ediyor

Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün oynadığı ATV'nin Hercai dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.

Televizyon ekranlarındaki yaprak dökümü ATV'nin dizisi Hercai'ye sıçradı. 3 sezondur yer alan ve reytingleri ile büyük başarılar elde eden Hercai'de beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Seyirciyi bir hayli şaşırtacak olan bu ayrılığın ardından senaryonun nasıl ilerleyeceği ise merak konusu.

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Hercai dizisinde Harun'u canlandıran Ahmet Kayakesen, 55. bölümde dizinin kadrosundan ayrılacak. 

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Peki, Hercai'den ayrılan Ahmet Kayakesen kimdir?: 27 Eylül 1988 yılında İzmir'de doğmuştur. 

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Çok küçük yaşlarından itibaren okulunda tiyatro oyunları ile alakalı olarak etkinliklere katılan ve zaman içerisinde oyunculuğu ciddi anlamda benimsedi.

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