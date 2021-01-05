ATV Hercai dizisinden beklenmedik ayrılık ünlü isim diziye veda ediyor

Televizyon ekranlarındaki yaprak dökümü ATV'nin dizisi Hercai'ye sıçradı. 3 sezondur yer alan ve reytingleri ile büyük başarılar elde eden Hercai'de beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Seyirciyi bir hayli şaşırtacak olan bu ayrılığın ardından senaryonun nasıl ilerleyeceği ise merak konusu.