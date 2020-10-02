ATV Hercai dizisinde koronavirüs şoku önce iptal edildi ardından devam etti
Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün başrollerinde olduğu Hercai dizisin setinde koronavirüs şoku yaşandı. Usta isim koronavirüs pozitif çıktı.
ATV ekranlarında final yapmaya hazırlanan dizi Hercai'nin seti sekteye uğradı. Dizinin usta oyuncularından Macit Sonkan'ın test sonucu pozitif çıkınca set karıştı, tüm ekibe test yapıldı. Olası başka vakalara karşı sete ara verilmesi planlandı.
Ancak yapılan testlerin hepsi negatif çıkınca işe devam edildi. Usta oyuncu Macit Sonkan'ın tedavisinin de Mardin'de özel bir hastanede sürdüğü öğrenildi.
Macit Sonkan: 1953 yılında İzmir Torbalı Yazıbaşı doğumludur. Güzel Sanatlar Tiyatro Oyunculuk mezunudur. 1978 yılında Devlet Tiyatrosu’nda başladığı sanat hayatı, tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerle devam etmektedir.
Çocuk tiyatrosu üzerine yoğunlaşan Sonkan, yurt dışında sergilenen oyunlarda da rol aldı. Tiyatro alanında birçok oyunda ödül kazanmıştır.