ATV Hercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti o paylaşıma yorum yağdı
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'de Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, Instagram paylaşımı yaptı. Ebru Şahin'in paylaşımına yorumlar yağdı, isyan etti.
Hercai dizisi oyuncularından Ebru Şahin, Instagram geleneği olan anı paylaşımlarına uyarak #whenwewerefree etiketiyle bir fotoğraf yayınladı.
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Saçları ve kullandığı güneş gözlüğü ile oldukça etkileyici görünen başarılı oyuncuya, Cannes'da gerçekleşen MIPCOM Fuarında giydiği elbise takipçileri tarafından hatırlatıldı.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten dolayı karantinaya giren ünlüler arasında yer alan Ebru Şahin, yeniden özgür olmak istediğini ifade etti.
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Yaz günlerine duyduğu özlemi yansıtan fotoğrafın gizemi ise hemen çözülemedi. Geçmiş bir güne ait olan karelerde, güzel oyuncunun manzarayı arkasına alıp balkondan bir fotoğraf çektiği zannediliyor.
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