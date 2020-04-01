ATV Gel Dese Aşk dizisinin oyuncusu Erkan Petekkaya'dan Nurgül Yeşilçay'a cevap

Son olarak ise Gel Dese Aşk dizisinin çekimleri de iptal edildi ve Erkan Petekkaya, çekimlerin iptal edildiğini kendisine gelen mesajı yayımlayarak duyurdu. Petekkaya'nın yayımladığı mesajda şu sözler yer aldı:

"Bildiğiniz gibi dünyada yaşanan ve ülkemizde de etkisini gösteren Kovid-19 salgın hastalığı nedeni ile Gel Dese Aşk dizimizin çekimlerine süresiz olarak ara veriyoruz.''