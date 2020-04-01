ATV Gel Dese Aşk dizisinin oyuncusu Erkan Petekkaya'dan Nurgül Yeşilçay'a cevap
Erkan Petekkaya'nın başrolünde olduğu ATV dizisi Gel Dese Aşk, çekimlerine ara verdi. Petekkaya'nın 'Oy Korona' şarkısının ardından yaptığı yorumla dikkat çeken Nurgül Yeşilçay'a cevap da geldi.
ATV'nin yeni dizisi Gel Dese Aşk'ın başrollerinden biri olan Erkan Petekkaya, geçtiğimiz günlerde Gel Dese Aşk dizisinin set ekibiyle beraber çektiği 'Oy Kotona' videosuyla tartışmalara neden oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok dizi seti çekimlerini iptal ederken Gel Dese Aşk'ın çekimlerini iptal etmemesi ve Petekkaya'nın bu durumu desteklemesi tepkilere yol açtı.
Son olarak ise Gel Dese Aşk dizisinin çekimleri de iptal edildi ve Erkan Petekkaya, çekimlerin iptal edildiğini kendisine gelen mesajı yayımlayarak duyurdu. Petekkaya'nın yayımladığı mesajda şu sözler yer aldı:
"Bildiğiniz gibi dünyada yaşanan ve ülkemizde de etkisini gösteren Kovid-19 salgın hastalığı nedeni ile Gel Dese Aşk dizimizin çekimlerine süresiz olarak ara veriyoruz.''
''Yaşanan bu zor günleri geride bıraktığımızda hep birlikte hikayemizi anlatmaya devam edeceğiz. Sinegraf ailesi olarak tüm oyuncularımıza ve ekibimize sağlıklı günler diliyoruz. En kısa sürede yeniden bir arada olmak ümidi ile sağlıkla kalın. #evde kalın."
Öte yandan Erkan Petekkaya, 'Oy Korona' videosunu paylaşmasıyla adlığı tepkilere şu cevabı vermişti:
"Biz sette her türlü önlemimizi aldık. Steril bir ortamda çalışıyoruz. Senaryo sayfa sayımız yarıya indi. Set çalışanlarının aileleri korkmasın. Hakaret etme zamanı değil.''