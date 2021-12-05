ATV Esra Erol'da zihinsel engelli Fatma'nın son hali yürek burktu! Saçlarını kazımışlar!
ATV ESra Erol'da canlı yayınında günlerce ekranlara getirilen zihinsel engelli Fatma'nın dramı yürek burktu. İkinci kez ailesinin evinden kaçtıktan sonra saçlarını kazıtan Fatma'nın son hali Esra Erol'u yıktı.
ATV ekranlarında gündüz kuşağında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınına çıkan Melahat Oruç, yüzde 50 engeli olan 19 yaşındaki kızı Fatma Oruç'un imam nikahlı evli olan iki çocuk babası Ahmet'e kaçtığını söyleyerek yardım istemesiyle haftalardır izleyenleri ağlattı. Zihinsel engelli Fatma ise kaçtığı Ahmet'le nikah kıydıklarını söyleyerek önce ailesinin yanına dönmek istemedi sonra da kararını değiştirerek annesiyle evine geri döndü. Esra Erol son yayında, ailesiyle bir süre yaşayan Fatma'nın yine evden kaçtığını söyleyerek son halinin fotoğrafını ekranlarda izleyicilerine gösterdi.
İmam nikahlı evli ve 2 çocuklu adama kaçan ve sonrasında Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen 19 yaşındaki zihinsel engelli Fatma, bir kez daha aynı adama kaçtı.
Esra Erol kahroldu
Resmi nikahı olan Ahmet'e yeniden kaçan Fatma'nın saçlarını kazıttığı son hali başta sunucu Esra Erol olmak üzere tüm izleyenleri ve stüdyodakileri kahretti.