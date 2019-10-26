ATV Esra Erol'da skandal! Kocasıyla sevgilisini tanıştırdı ama kız kardeş detayı bomba

Akıllara durgunluk veren yalan zincirinin detayları önceki gün Esra Erol'un programında ortaya çıktı. İlk olarak programa katılan Şenol- Fatma Demiröz çifti, oğulları Hamit’ten 1 yıldır haber alamadıklarını ve adının ise Nehir Taşkın olduğunu söyleyen, oğullarından yaşça büyük bir kadın tarafından kandırılarak alıkonulduğunu iddia etti.