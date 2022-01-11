ATV Esra Erol'da programı kurgu mu? Türkiye'yi ağlatan Fatma'nın kaçtığı Ahmet'ten itiraf
ATV Esra Erol'da programında Türkiye'yi hem ağlatıp hem de güldüren; akli dengesi yerinde olmayan Fatma'nın kuma olarak kaçtığı Ahmet, TikTok yayınında çok konuşulacak bir itirafta bulundu..
ATV gündüz kuşağının en iddialı yapımlarından Esra Erol'da programında yaşananların 'kurgu' olduğu iddiası medya kulislerini salladı. Programda aylardır konuk olan, 2 çocuk babası Ahmet'e kaçan ve kumasıyla yaşayan 19 yaşındaki zihinsel engelli Fatma'nın durumunun program reytingleri için kullanıldığı iddiası ortaya atıldı.
Türkiye'yi hem güldürüp hem ağlatan Fatma'nın kaçtığı Ahmet'ten olay iddia
Yaşadıklarıyla günlerce Esra Erol'un programında konuşulan ve Türkiye'yi ekran başından hem ağlatıp hem güldüren, son olarak bir kez daha evden kaçmasıyla Ahmet'ten hamile kalan Fatma'yla ilgili bir iddia gündeme getirildi.
"Fatma mecburen söyledi" dedi ortalık karıştı
Fatma'yla TikTok'ta canlı yayın açan Ahmet, programda yaşananların kurgu olduğunu söyleyerek "Fatma mecburen söyledi" dedi.
Annesi Esra Erol'dan yardım istemişti
Aylar önce Esra Erol'un programına başvuran anne Melahat Oruç, 19 yaşındaki engelli kızı Fatma'nın Ahmet isimli bir adama kaçtığını söyleyerek yardım istemişti.