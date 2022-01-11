ATV Esra Erol'da programı kurgu mu? Türkiye'yi ağlatan Fatma'nın kaçtığı Ahmet'ten itiraf

Türkiye'yi hem güldürüp hem ağlatan Fatma'nın kaçtığı Ahmet'ten olay iddia

Yaşadıklarıyla günlerce Esra Erol'un programında konuşulan ve Türkiye'yi ekran başından hem ağlatıp hem güldüren, son olarak bir kez daha evden kaçmasıyla Ahmet'ten hamile kalan Fatma'yla ilgili bir iddia gündeme getirildi.