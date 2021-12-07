ATV Esra Erol'da 'kestane balının diyarı Zonguldak'tan selam' diyen Fehmi Pazarlı'dan yeni bomba
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında eşinin yakarışlarına karşılık umursamaz bir tavırla "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" cümlesiyle söze başlayarak sosyal medyada yeni bir akım başlatan Fehmi Pazarlı, bu kez de Medeni Kanun ile ilgili ilginç bir yorum yaptı.
ATV'de haftaiçi her gün canlı yayınlanan Esra Erol'da programında, 'Kestane balının diyarından' gönderdiği selamla sosyal medyada viral olan, selamı 'replik' haline gelerek ünlülerin bile art arda diline pelesenk olan bir espri haline dönüşen Fehmi Pazarlı, bu ke zyeni bir çıkışla gündemde... Pazarlı Medeni Kanun'un değişmesi gerektiğini söyleyerek dikkatleri yine üzerine çekti.
29 yıllık eşi Fehmi Pazarlı'nın kendisini Şengül isimli bir kadınla aldattığını iddia eden Gülay Pazarlı, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına çıkarak yardım istedi.
"Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar"
Eşinin iddialarının ardından canlı yayına bağlanan Fehmi Pazarlı ise karşısında sinir krizi geçiren eşini umursamadan "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar" dedi.
Eşinin iddiaları üzerine bağlandığı Esra Erol'da programında "Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar" sözleriyle ülkenin gündemine oturan Fehmi Pazarlı, Arif Hür'e yaptığı açıklamada nafaka hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.