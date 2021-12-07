ATV Esra Erol'da 'kestane balının diyarı Zonguldak'tan selam' diyen Fehmi Pazarlı'dan yeni bomba

ATV'de haftaiçi her gün canlı yayınlanan Esra Erol'da programında, 'Kestane balının diyarından' gönderdiği selamla sosyal medyada viral olan, selamı 'replik' haline gelerek ünlülerin bile art arda diline pelesenk olan bir espri haline dönüşen Fehmi Pazarlı, bu ke zyeni bir çıkışla gündemde... Pazarlı Medeni Kanun'un değişmesi gerektiğini söyleyerek dikkatleri yine üzerine çekti.