ATV Esra Erol'da kan donduran iddia 'Eşim bebeğimizi boğup öldürdü poşete koydu'
ATV Esra Erol'da programında yardım isteyen İsmail Panoğlu, eşi Rümeysa'nın ilk bebekleri doğduğunda ağzına peçete doldurup boğarak öldürdüğünü ve poşete koyduğunu iddia etti.
ATV'de hafta içi her gün canlı yayınlanan Esra Erol'da son bölümünde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esra Erol'da programına çıkarak yardım isteyen Gaziantepli İsmail Panoğlu isimli şahıs, eşi Rümeysa'nın ilk bebeklerini ağzına peçete doldurarak boğup öldürdüğünü ve poşete koyduğunu iddia ederek hem sunucu Esra Erol'u hem de izleyicileri şoke etti.
Esra Erol’un programına katılan Gaziantepli İsmail Panoğlu, eşinin hem kendisini bir akrabasıyla aldattığını hem de evlilik dışı dünyaya gelen ilk çocuklarının eşi tarafından öldürüldüğünü ve eşinin de bu suç nedeniyle 15 yıl hapis cezası aldığını iddia ederek; eşi Rümeysa Panoğlu’nu Esra Erol’a davet etti!
Esra Erol'da ekranlara getirilen skandal 'Bu kadarı da olamaz' dedirtti
Son günlerde 'kurgu' olduğu iddiaları televizyon kulislerine yankılanan Esra Erol'da programında anlatılan bu olay, sosyal medyada 'Bu anlatılanlar gerçek mi/Bu kadarı gerçek olamaz' gibi yorumlara neden oldu.
Aile içi karmaşaların, çarpık ilişkilerin ve sorunların işlendiği program özellikle böyle olayların anlatıldığı günlerde reyting sıralamasında zirveye oynuyor. Öte yandan sunucu Esra Erol’un olaylar karşısındaki soğukkanlılığı ve sabrı da en az program içerikleri kadar konuşulan detaylardan...