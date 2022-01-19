ATV Esra Erol'da kan donduran iddia 'Eşim bebeğimizi boğup öldürdü poşete koydu'

Esra Erol’un programına katılan Gaziantepli İsmail Panoğlu, eşinin hem kendisini bir akrabasıyla aldattığını hem de evlilik dışı dünyaya gelen ilk çocuklarının eşi tarafından öldürüldüğünü ve eşinin de bu suç nedeniyle 15 yıl hapis cezası aldığını iddia ederek; eşi Rümeysa Panoğlu’nu Esra Erol’a davet etti!