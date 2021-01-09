ATV Esra Erol'da 10 yıllık 2 çocuklu çiftin nikahı kıyıldı hayali gerçek oldu
ATV ekranlarında Esra Erol'un programında Erdi Harmancı ve Ayfer çifti, 10 yıl sonra nikah masasına oturdu.
ATV ekranları bir mutluluğu daha gözler önüne serdi. Esra Erol'un programında Erdi Harmancı, 10 yıldır beraber olduğu Ayfer Hanım'la evlendi. Üstelik çiftin iki çocukları da var. İlk olarak Erdi Harmancı ''Ayfer ile 10 yıldır nikahsız bir birliktelik yaşıyorum ve 2 çocuğum var. Ailevi sebeplerden dolayı bir türlü nikah masasına oturamadık'' diyerek Esra Erol’dan yardım istedi.
10 yıldır birlikte olan çift zor günlerinde birbirlerine destek oldular ancak Ayfer hanımın en büyük hayali ise gelinlik giymekti.
Genç çiftin bu isteğine Esra Erol sessiz kalmadı ve 10 yıldır nikâhsız yaşayan Erdi ve Ayfer’in canlı yayında nikâhı kıyıldı.
30 yaşındaki Ayfer ise yıllar sonra ''Esra Erol'da'' programında gelinlik giyerek hayalini gerçekleştirdi.