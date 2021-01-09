ATV Esra Erol'da 10 yıllık 2 çocuklu çiftin nikahı kıyıldı hayali gerçek oldu

ATV ekranları bir mutluluğu daha gözler önüne serdi. Esra Erol'un programında Erdi Harmancı, 10 yıldır beraber olduğu Ayfer Hanım'la evlendi. Üstelik çiftin iki çocukları da var. İlk olarak Erdi Harmancı ''Ayfer ile 10 yıldır nikahsız bir birliktelik yaşıyorum ve 2 çocuğum var. Ailevi sebeplerden dolayı bir türlü nikah masasına oturamadık'' diyerek Esra Erol’dan yardım istedi.