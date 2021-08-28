Atv Esra Erol ne zaman başlıyor yeni sezon tarihi belli oldu
ATV gündüz kuşağının en sevilen programlarından Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu.
ATV'nin ilgiyle takip edilen reality showu Esra Erol'da'nın yeni sezon tarihi belli oldu. Ünlü sunucu Esra Erol sosyal medya hesabından yeni sezon tarihini duyurdu.
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Erol, "İçimde yine aynı telaş, kelebekler uçuşuyor sanki göğüs kafesimde. Bu heyecanı o kadar iyi ki biliyorum ki kavuşana kadar geçmeyecek. 30 Ağustos Pazartesi 16:20’de görüşmek üzere..." dedi.
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Esra Erol'da 30 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün ATV'de.
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ATV'de hafta içi her gün yayınlanan televizyon programı Esra Erol'da, 25 Haziran Cuma günü sezon finali yaptı.
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