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Atv Esra Erol ne zaman başlıyor yeni sezon tarihi belli oldu

Atv Esra Erol ne zaman başlıyor yeni sezon tarihi belli oldu

ATV gündüz kuşağının en sevilen programlarından Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu.

Atv Esra Erol ne zaman başlıyor yeni sezon tarihi belli oldu

ATV'nin ilgiyle takip edilen reality showu Esra Erol'da'nın yeni sezon tarihi belli oldu. Ünlü sunucu Esra Erol sosyal medya hesabından yeni sezon tarihini duyurdu. 

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Atv Esra Erol ne zaman başlıyor yeni sezon tarihi belli oldu

Erol, "İçimde yine aynı telaş, kelebekler uçuşuyor sanki göğüs kafesimde. Bu heyecanı o kadar iyi ki biliyorum ki kavuşana kadar geçmeyecek. 30 Ağustos Pazartesi 16:20’de görüşmek üzere..." dedi. 

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Atv Esra Erol ne zaman başlıyor yeni sezon tarihi belli oldu

Esra Erol'da 30 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün ATV'de.

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Atv Esra Erol ne zaman başlıyor yeni sezon tarihi belli oldu

ATV'de hafta içi her gün yayınlanan televizyon programı Esra Erol'da, 25 Haziran Cuma günü sezon finali yaptı.

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