ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Kenan Çoban ayrıldı mı? Şok saldırı
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni bölüm fragmanında sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Çakırbeyliler'in mekanına yapılan baskında ise Hızır'ın en yakın adamı Fahri vuruldu. Peki Kenan Çoban EDHO'dan ayrıldı mı?
Yayımlandığı 5 sezondur reytingleri alt üst eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 14 Nisan'da yayımlanacak yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Burak Sergen gibi simlerin olduğu dizi dün akşam Berat Kandili özel yayını nedeniyle yayımlanmadı.
Geçtiğimiz haftalarda diziye katılacağı öğrenilen usta oyuncu Ali Sürmeli, EDHO'da 'Doğan Baba' karakteriyle kadroya dahil oldu. Dizide dengeler alt üst olurken, yeni bölüm fragmanında Hızır'ın en yakın adamı Fahri'nin vurulması herkesi şok etti.
"Çakırbeylilere'e şok saldırı": Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Çakırbeyli ve Façalılar'a yapılan eş zamanlı saldırılarını Alpaslan deşifre ediyor. Saldırganlar hakkında bilgi veren Alpaslan, "Teyzem bu 3 ismi tespit edebilmiş. Samuel doğrudan Dahlan ile bağlantılı. İlişkileri kuruyor emir veriyor.
Bu iki kasap ise gelip işi bitirip gidiyor. Bunların en son hedefi sen olacaksın amca. Herkese hamle yapacaklardır" sözleriyle amcası Hızır Çakırbeyli'ye toplantıda uyarıda bulundu.