ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Pelin Akil geldi bakın hangi rolde
ATV'de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinee bomba bir transfer yapıldı, Pelin Akil dizinin kadrosuna katıldı.
Yayımlandığı 5 sezonda da reytingleri alt üst eden ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
118
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekranlara dönmek için gün sayıyor.
218
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Turgay Tanülkü, Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna sevilen bir isim katıldı.
318
Dizinin güçlü kadın karakteri olacak olan Pelin Akil, yeni sezonda hayranlarıyla buluşacak.
418