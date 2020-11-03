ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Cansu Melis Karakuş korona oldu başrol kaçtı
ATV'de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Cansu Melis Karakuş, koronavirüs oldu. Karakuş, hastalığı yüzünden başrolü kaçırdı.
Cansu Melis Karakuş, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki başarısıyla herkesin dikkatini çekti. Güzel oyuncuya teklifler yağmaya başladı. Son olarak ise Juli Sanat'ın yapımcılığını üstlendiği "7 Melek" adlı filmde başrol oynamaya hazırlanan Karakuş, bugün okuma provasına çıkmayı planlıyordu.
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Ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Karakuş'un evde tedavisine başlandı.
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Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, film çekimleri kısa süre içinde başlatacağı için de Murat Onbul'un yöneteceği film için Cansu Melis Karakuş'un yerine oyuncu arayışları başladı.
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Filmde Tuğba Melis Türk ile Öznur Serçeler de rol alıyor.
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