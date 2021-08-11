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ATV EDHO dizisinin Hayriye Ana'sı Sabina Toziya yaşama veda etti

ATV EDHO dizisinin Hayriye Ana'sı Sabina Toziya yaşama veda etti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hayriye Ana'sı Sabina Toziya, 75 yaşında hayatını kaybetti. Sabiha Toziya hastalığı sebebiyle diziden ayrılmıştı.

ATV EDHO dizisinin Hayriye Ana'sı Sabina Toziya yaşama veda etti

ATV'de yayınlanan reyting rekortmeni diziyle herkesin tanıyıp sevdiği ünlü oyuncu Sabina Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yapımcısı Bahadır Özdener Instagram hesabından duyurdu. Sabiha Toziya beyninde tümör tespit edilince diziye vakitsiz olarak veda etmişti. EDHO dizisinin başrolü Oktay Kaynarca, ölüm haberini alınca duygusal bir veda mesajı yayınladı.

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ATV EDHO dizisinin Hayriye Ana'sı Sabina Toziya yaşama veda etti

Bahadır Özdener, "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Hayriye annemizi Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

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ATV EDHO dizisinin Hayriye Ana'sı Sabina Toziya yaşama veda etti

Uğurlar olsun canımın içi

Oyuncu Oktay Kaynarca, Toziya'nın vefa haberini aldıktan sonra Instagram hesabından duygularını paylaştı. Kaynarca, "Sınanıyormuyum bilmiyorum ama bir bildiği var sanırım Yaradanın.. Tarif etmem imkansız, sadece kocaman bir boşluk kocaman bir hiçlik …..Uğurlar olsun canımın içi nurlar içinde uyu" ifadelerini kullandı.

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ATV EDHO dizisinin Hayriye Ana'sı Sabina Toziya yaşama veda etti

Geçen sezon diziden ayrılmıştı

Ünlü oyuncu, Beynindeki tümör nedeniyle 8 ay önce ameliyat olmuştu. Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden geçen sezon sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı. 

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