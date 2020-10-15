ATV dizisinde oynayan Selin Yeninci burun estetiği yaptırdı işte son hali

Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakteriyle tanınan Selin Yeninci, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bir dönem cesur pozlarıyla anılan Yeninci, bu kez burun estetiği ile konuşuluyor.