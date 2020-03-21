ATV dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı evlendi Alma Terziç Instagram'dan duyurdu

ATV ekranlarının çok izlenen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterine hayat veren Alma Terziç'ten müjdeli haber geldi. Yaklaşık bir yıldır yönetmen Murat Saraçoğlu ile aşk yaşayan Alma Terziç, 30 Ocak'ta nikah masasına oturdu.