ATV dizisi Kuruluş Osman'da Rabia Ana'yı bakın kim oynayacak flaş transfer
Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi ATV'nin Kuruluş Osman'ına flaş bir transfer gerçekleşti. Reytinglerde iyi bir başarı elde eden dizinin kadrosuna usta isim dahil oldu.
Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde olduğu Diriliş Ertuğrul dizisinin geçtiğimiz sezonlarda son bulmasıyla ATV ekranlarında devamı niteliğinde yayımlanan Kuruluş Osman dizisi, her geçen gün kadrosuna yeni isimler dahil etmeye devam ediyor.
Son olarak Kuruluş Osman dizisine Yurdaer Okur, Burak Çelik ve Çağrı Şensoy’un ardından diziye iki isim daha katılmıştı. Tolga Akkaya, Dumrul karakterine hayat verirken Atilla Güzel ise Ayaz karakteriyle boy gösterdi.
Dizide Rabia Ana karakterine ise kimin hayat vereceği belli oldu. Usta oyuncu Yıldız Kültür, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu.
Peki, Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak?
'Kuruluş Osman'ın 11 Mart Çarşamba saat 20:00'de ekrana gelecek ondördüncü bölümünde, Dündar ve Batur'un kurduğu tuzağa düşen Osman Bey, Balgay'la kozlarını paylaşıyor!