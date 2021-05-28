ATV dizisi Kardeşlerim'den kötü haber seyirci kazan kaldırdı
ATV'nin daha ilk bölümü ile büyük ses getiren dizisi Kardeşlerim hem farklı konusu hem de oyuncu kadrosu ile sosyal medyanın gündemi olmaya devam ediyor. Genç oyuncuların olduğu diziden gelen son haber ise seyirciyi kızdırdı.
Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı dört kardeş Kadir, Ömer, Asiye ve Emel'in acılarla dolu hikayesinin anlatıldığı dizi Kardeşlerim, daha ilk bölümü ile ATV'nin en en iddialı dizileri arasına girmeyi başardı. Rakiplerini sollayan, kanalın yüzünü reyting listelerinde güldüren Kardeşlerim'den gelen son haber ise kötü.
Anne ve babalarını kaybettikten sonra yalnız kalan, tutunacak dalları kalmayınca birbirlerine sıkı sıkı sarılan 4 kardeşin yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu koleje başlaması ile değişen hayatlarının konu alındığı dizi her cumartesi akşamı ekrana geliyor.
Halit Özgür Sarı, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgın Çoşkun, Gözde Türker gibi genç isimlerinde yanı sıra kadroda Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy gibi isimler de yer alıyor.
22 Mayıs'ta 14. son bölümü ile ekrana gelen dizi yine sosyal medyanın konusu olmayı başardı. İzlenme oranlarının beklenenden çok olması ve seyircinin diziyi bağrına basması yapımcıyı harekete geçirdi ve dizi için 2. sezon kararı alındı.