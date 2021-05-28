ATV dizisi Kardeşlerim'den kötü haber seyirci kazan kaldırdı

Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı dört kardeş Kadir, Ömer, Asiye ve Emel'in acılarla dolu hikayesinin anlatıldığı dizi Kardeşlerim, daha ilk bölümü ile ATV'nin en en iddialı dizileri arasına girmeyi başardı. Rakiplerini sollayan, kanalın yüzünü reyting listelerinde güldüren Kardeşlerim'den gelen son haber ise kötü.