ATV dizisi Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman'la pozlarını paylaştı
Ebru Şahin'in basketbolcu Cedi Osman ile aşkı hız kesmeden devam ediyor. Yeni pozlarıyla da beğenileri kaptılar.
2020 yazına damga vuran aşklardan Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın birliktelikleri devam ediyor. Yaz boyu beraber tatil yapan çift, işleri nedeniyle birbirlerinden ayrılsalar da bu durum ilişkilerini etkilemedi. İkili, sıklıkla sosyal medya hesaplarından hasret gideriyor.
İkili, sıklıkla sosyal medya hesaplarından hasret gideriyor. Güzel oyuncu Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman'la çekildiği fotoğrafları 'ruh eşim' notuyla yayınladı.
Cedi Osman da sevgilisinin bu yorumuna tepkisi kalmadı ve 'ruh eşim sonsuza kadar' yorumunu yaptı.
Kısa sürede binlerce beğeni alan karelere, 'çok mutlu olun, çok yakışıyorsunuz. Birbirinize benziyorsunuz' yorumları yapıldı.