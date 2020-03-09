ATV dizisi Gel Dese Aşk'ı yakan küfür sahneleri olay! RTÜK'e şikayet yağdı

ATV ekranlarında yeni yayımlanmaya başlayan, başrollerinde Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman ve Ertan Saban gibi isimlerin olduğu dizi Gel Dese Aşk, dün akşam ilk bölümüyle seyirciyle buluştu. Farklı konusuyla dikkat çeken dizideki kadına şiddet sahnesi ve cinsiyetçi küfüler seyirciyi çıldırttı.