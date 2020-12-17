ATV dizisi final yapmadan koronavirüs şokuyla karıştı 18 kişide var

Çekimleri Kapadokya'da yapılan ve 17. bölümde final yapacak olan Maria ile Mustafa dizisinde, başrol oyuncusu Tamer Levent ve kurgu yönetmeninin de aralarında olduğu 18 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve karantinada oldukları belirtildi.