ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a efsane isim geri dönüyor
ATV'deki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezona sürprizlerle giriş yapıyor. Usta oyuncu, EDHO'nun kadrosuna geri döndü.
ATV'nin en uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Yeni bölümlerinin ATV'de devam edeceği dizi EDHO'da yeni sezon sürprizleri zamanla ortaya çıkmaya başladı.
Geçen sezon başında beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli, bir bölüm oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a ara vermek zorunda kalmıştı. Usta oyuncunun ne zaman diziye döneceği merak konusuydu. Yeni sezonda bu gizem çözüldü.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni yılda ekrana döneceğini söyleyen oyuncunun haftaya ekrana gelecek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yer alacağı öğrenildi.
Öte yandan Ali Sürmeli, 27 Eylül Pazar günü, kusma ve hıçkırık şikayetiyle bir hastanenin acil servise başvurmuştu.