ATV dizisi EDHO oyuncusu Oktay Kaynarca müjdeyi verdi!
ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alparslan Çakırbeyli'yi canlandıran Yunus Emre Yıldırımer ve eşinden müjdeli haber geldi. Haberi Oktay Kaynarca duyurdu.
Salı günü izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer'den hayranlarına müjdeli haber geldi. Haberi ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabı Instagram'dan sevenleriyle paylaştı.
EDHO'da Hızır Çakırbeyli'nin yeğeni Alparslan Çakırbeyli karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa Yıldırımer'in hamile olduğu öğrenildi. Bebek bekleyen çiftin haberini duyuran oyuncu Oktay Kaynarca, şu ifadeleri kullandı:
"Güzel şeyler de oluyor, umut vaad ediyor her şeye rağmen hayat, yaşasın be hayattayız ve bizden sonra da dönecek dünya bizden olanlarla dedirterek .. Bana verdikleri sözlerini tuttular ve ben böyle bir müjde vermenin sevincini gururunu yaşıyorum.. Canım yunusluemre ve melissayildirimer in oğullarının olacağı bu sıra dünyanın en keyifli haberi oldu ..Gözlerinizden öpüyorum.."
Yunus Emre Yıldırımer Kimdir?
Yunus Emre Yıldırımer 1982 yılında Siirt’te doğdu.