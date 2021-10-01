ATV çok direndi Teşkilat ve Yargı sonunu getirdi yeni dizi final yapıyor!
Yeni sezonda ard arda diziler ekran maceralarına başlarken ATV'de yaprak dökümü başladı. Pazar akşamları seyircisi ile buluşan ve yaz döneminde başlayan yeni dizi İkimizin Sırrı için erken final kararı çıktı.
Yeni sezonun başlaması ile birlikte ekranlarda dizi savaşları da iyice kızıştı. Uzun bir yaz döneminin ardından yeni bölümleri ile reyting savaşlarına kaldığı yerden devam eden dizilerden bazıları daha ilk haftalardan dökülmeye başladı. ATV'de yeni dizisi için erken final kararı çıktı.
Yaz döneminde başlayan ve diğer dizilerin tatilde olmasını fırsat bilen ATV'nin yeni yapımı İkimizin Sırrı aradığını bir türlü bulamadı. Dizilerin ard arda başlaması ile reyting savaşının iyice gerisinde kaldı.
Pazar akşamları yayınlanan İkimizin Sırrı, TRT 1'in büyük ses getiren aksiyonu bol dizisi Teşkilat'ın ve Kanal D'nin daha ilk bölümden seyirciyi eline alan yeni dizisi Yargı'nın gazabına uğradı ve giderek reyting listesinde aşağılarda yer almaya başladı.
Yaz döneminde başlayan İkimizin Sırrı isimli dizinin reyting performansı giderek düşünce ATV çareyi erken final yapmakta buldu. Şimdiye kadar 8 bölümü yayınlanan dizinin 10. bölüm itibari ile final yapacağı bilgisi kulislerde konuşulmaya başladı.