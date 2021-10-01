ATV çok direndi Teşkilat ve Yargı sonunu getirdi yeni dizi final yapıyor!

Yeni sezonun başlaması ile birlikte ekranlarda dizi savaşları da iyice kızıştı. Uzun bir yaz döneminin ardından yeni bölümleri ile reyting savaşlarına kaldığı yerden devam eden dizilerden bazıları daha ilk haftalardan dökülmeye başladı. ATV'de yeni dizisi için erken final kararı çıktı.