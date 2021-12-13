ATV canlı yayından çıkan Müge Anlı bambaşka biri oldu! Mini elbisesi Instagram'ı yıktı!

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı programdaki ciddi tarzının dışında seçtiği kıyafetleriyle son dönemde paylaştığı fotoğraflar Instagram'da çok konuşulmaya başlandı. Programda ciddi ve koyu tonlarda bir stil sergileyen 47 yaşındaki başarılı sunucunun son fotoğrafında uzun çizmeler ile kombinlediği mini elbiseli hali yarım milyon beğeni aldı.