ATV canlı yayından çıkan Müge Anlı bambaşka biri oldu! Mini elbisesi Instagram'ı yıktı!
ATV'nin başarılı sunucusu Müge Anlı, canlı yayının bitmesinin ardından ATV stüdyolarından çıktığı anda çekilen mini elbiseli fotoğrafıyla Instagram'daki takipçilerini büyüledi.
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı programdaki ciddi tarzının dışında seçtiği kıyafetleriyle son dönemde paylaştığı fotoğraflar Instagram'da çok konuşulmaya başlandı. Programda ciddi ve koyu tonlarda bir stil sergileyen 47 yaşındaki başarılı sunucunun son fotoğrafında uzun çizmeler ile kombinlediği mini elbiseli hali yarım milyon beğeni aldı.
Instagram hesabını açtı açalı sadece iki farklı yerde poz verdiğini fark eden Anlı, "Yeni yerler keşfetmenin zamanı geldi" itirafında bulundu.
Hem tarzına hem fiziğine övgüler yağdı
"Instagram’ı açtım açalı fotoğraflarımın sadece iki farklı yerde çekildiğini fark ettim. Biri makyaj aynamın önünde, diğeri de küçük paparazzimin @sew_can habersiz çektiği stüdyo kapısında. Yeni yerler keşfetmenin zamanı geldi" notuyla paylaşım yapan Anlı'nın stiline ve fiziğine övgüler yağdı.
Anlı'nın bu paylaşımı kısa süre içerisinde yarım milyona yakın beğeni aldı.