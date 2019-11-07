ATV canlı yayında bu da oldu! Müge Anlı bir sorusuyla cinayeti itiraf ettirdi
Müge Anlı Tatlı Sert canlı yayınında Ayvacık ilçesinde kaybolan 23 yaşındaki Gökhan Özkan’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde 29 Ekim günü kaybolan 23 yaşındaki Gökhan Özkan, her yerde aranıyordu. Kayıp gencin ailesi, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olarak yardım istedi. Ailesi, Gökhan Özkan’ın en son görüştüğü Ercan O.’dan şüphelendiğini belirtti. Ercan O. ise canlı yayınına bağlanarak o gün yaşananları anlatmaya başladı. Müge Anlı'nın sorusu ise cinayetin aydınlatmasını sağladı.
29 Ekim tarihinden bu yana kayıp olan Gökhan Özkan ailesi Müge Anlı'nın programına katılarak kayıp oğullarını bulunmasını istedi.
Canlı yayında bağlanan Gökhan Özkan'ı en son gören Ercan Orhan canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Erhan beyin yaptığı çelişkili ifadeler ve Müge Anlı'nın sorusu olayın ortaya çıkmasına neden oldu.
Erhan bey canlı yayında 29 Ekim günü Gökhan Özkan’ın yanına geldiğini ancak mülteci kaçakçılığı yaptığını, bu iş nedeniyle kendisine bir telefon geldiğini ve yanından ayrıldığını söyledi.