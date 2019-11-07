ATV canlı yayında bu da oldu! Müge Anlı bir sorusuyla cinayeti itiraf ettirdi

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde 29 Ekim günü kaybolan 23 yaşındaki Gökhan Özkan, her yerde aranıyordu. Kayıp gencin ailesi, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olarak yardım istedi. Ailesi, Gökhan Özkan’ın en son görüştüğü Ercan O.’dan şüphelendiğini belirtti. Ercan O. ise canlı yayınına bağlanarak o gün yaşananları anlatmaya başladı. Müge Anlı'nın sorusu ise cinayetin aydınlatmasını sağladı.