ATV Bir Zamanlar Çukurova'nın başrolü Melike İpek Yalova Altuğ Gültan'la boşandı
2019 yılında evlenen Bir Zamanlar Çukurova yıldızı Melike İpek Yalova, 2 yıllık evliliğini bitirdi. Altuğ Gültan'la anlaşmalı olarak boşandı.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sevilen oyuncusu Melike İpek Yalova, sosyal medya hesabından boşanacağını açıklamıştı. 2019 yılında evlendiği Altuğ Gültan'la evliliklerini bittiğini söylemişti.
Boşanma açıklaması yaptıktan sonra harekete geçen oyuncu, 16 Mart'ta İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Dava geçtiğimiz cuma günü görüldü.
Duruşmaya taraflar avukatlarıyla katıldı. Hakimin "Boşanma konusunda kararlı mısınız?" sorusu üzerine Melike İpek Yalova "Boşanma konusunda anlaştık. Anlaşmalı olarak boşanmamıza karar verilsin" dedi. Altuğ Gültan da boşanmak istediğini ifade etti.
5 dakika süren duruşma sonucu kararını açıklayan mahkeme, çiftin anlaşmalı olarak boşanmalarına hükmetti. Yalova ve Gültan'ın birbirinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadığı öğrenildi.