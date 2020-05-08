ATV Bir Zamanlar Çukurova'dan flaş karar! Hayranlarını şok ettiler

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, iddialı dizinin bu sezon için son noktayı koydukları ve Bir Zamanlar Çukurova sezon finali yaparak 2020-2021 sezonuna kadar ara verdi. Mart ayında çekimleri duran dizinin oyuncuları da kendilerine evlerine çekmiş, karantinaya almışlardı.