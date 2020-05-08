ATV Bir Zamanlar Çukurova'dan flaş karar! Hayranlarını şok ettiler
Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova için son karar verildi. Adana'da çekimleri gerçekleşen yapımın sezon finalinin son yayımlanan bölümüyle gerçekleştiği öğrenildi.
ATV'nin iki sezondur izleyiciyle buluşan fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, dünya geneli yayılan bu salgın sonrası çekimleri durmuş ve son olarak 63. bölüm yayımlanmıştı. Son gelen bilgilere göre dizi yönetiminin bundan sonra yeni bölüm çekimi gerçekleştirmeyecekleri öğrenildi.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, iddialı dizinin bu sezon için son noktayı koydukları ve Bir Zamanlar Çukurova sezon finali yaparak 2020-2021 sezonuna kadar ara verdi. Mart ayında çekimleri duran dizinin oyuncuları da kendilerine evlerine çekmiş, karantinaya almışlardı.
"Hilal Altınbilek yayımlanmama ihtimalinden bahsetmişti": Geçtiğimiz gün Hilal Altınbilek, dizinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı sorusuna cevap verdi. Altınbilek, bunu kimsenin bilemeyeceğini hatta bu sezon başka bir bölüm yayımlanmama olasılığından bahsetmişti.
"63. bölüm sezon finali oldu": “Galiba seneye bulaşacağız” diyerek 2020-2021 sezonunu işaret eden Hilal Altınbilek’in dediği oldu. 9 Nisan Perşembe günü yayınlanan 63.bölüm aynı zamanda Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sezon finali gerçekleşmiş oldu.