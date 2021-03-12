ATV Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz'ı Uğur Güneş değişimiyle şaşırttı

1939 yılında Zonguldak’ta geçen hikaye için İstanbul’da döneme uygun bir platonun hazırlıkları sürüyor. Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği dizide yine imkansız bir aşka düşen ve patronunun kızına aşık olan bir adamı oynayacak Uğur Güneş.