ATV Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz'ı Uğur Güneş değişimiyle şaşırttı
Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakterini oynayan Uğur Güneş, son haliyle ağızları açık bıraktı.
ATV'nin fenomen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova'dan senaryo gereği ayrılan Uğur Güneş, çekimler biter bitmez Adana'dan İstanbul'a geldi. Güneş, şu sıralar Faruk Teber’in yönetmenliğini yapacağı bir başka iddialı projeye hazırlanıyor. Oyuncu, bu kez dizide Davut isimli bir madenciyi oynayacak.
1939 yılında Zonguldak’ta geçen hikaye için İstanbul’da döneme uygun bir platonun hazırlıkları sürüyor. Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği dizide yine imkansız bir aşka düşen ve patronunun kızına aşık olan bir adamı oynayacak Uğur Güneş.
Senaryosunu usta kalem Zülküf Yücel’in yazdığı dizi merakla beklenirken, Uğur Güneş’in de bu sürede kendisini spora verdiği görülüyor.
Oyuncu, bir süredir spor salonundan pozlarını paylaşıyor. Gittikçe kaslaştığı da görülüyordu ama son pozu, herkesi şaşkına çevirdi!.