ATV Bir Zamanlar Çukurova final yapıyor! İşte ekranlara veda edeceği tarih
ATV ekranlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova hayranlarını üzecek haber geldi.
İlk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde ATV'de ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi kısa sürede reytinglerde zirveye adını yazdıran yapımlar arasında yer aldı. Tek sezon planlanan dizi, başarı sağlamasıyla beraber uzatılmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda dizide büyük bir ayrılık yaşanmış Hünkar Yaman karakterini canlandıran Vahide Perçin diziden ayrılmıştı.
Dizinin önemli bir karakteri olan Hünkar Yaman’ın ölmesi dengeleri bozmuş ve Çukurova’yı yasa boğmuştu.
Vahide Perçin'in ardından Uğur Güneş'in de veda edeceği dizi de bir üzücü haber daha geldi.