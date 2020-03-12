ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisinde flaş ayrılık başrol oyuncusu ayrılıyor
ATV'nin Perşembe günleri izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da flaş bir ayrılığın yaşanabileceği iddia edildi.
Geçtiğimiz günlerde oyuncu Nazan Kesal'ın dizi kadrosuna dahil olduğu ATV'de ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova'da şok edici bir ayrılığın kapıda olduğu gündeme geldi. Flaş ayrılık iddiaları çıkan dizide ünlü oyuncu Vahide Perçin'in müsaade istediği söylendi.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman'ın validesi Hünkar Yaman karakterine hayat veren başarılı oyuncunun ayrılmak istediği iddia edildi. Geçen sezonda böyle bir iddia gündeme gelmiş ancak yapımcı tarafından yalanlanmıştı.
Usta oyuncu Vahide Perçin'in Nazan Kesal'ın kadroya dahil olması sonucu böyle bir karar aldığı söylentileri yayılırken, Perçin'in sette bazı konularda yaşananlardan ötürü kesin ayrılık kararı aldığı konuşuluyor.
Vahide Perçin Kimdir?
Vahide Perçin, 13 Haziran 1965 tarihinde İzmir Karşıyaka’da doğmuştur. Aslen Yunanistan göçmenidir. Üniversiteye başladığında İktisat Fakültesine girdi.