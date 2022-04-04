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Attığı tokat Will Smith'in başını yaktı! Hiç beklemediği yerden veto yedi

Attığı tokat Will Smith'in başını yaktı! Hiç beklemediği yerden veto yedi

Netflix, Oscar Ödül Töreni’nde sunucu Chris Rock’a tokat atan Will Smith'i şoka uğratacak bir karar daha geldi.

Attığı tokat Will Smith'in başını yaktı! Hiç beklemediği yerden veto yedi

Ünlü komedyen Chris Rock, sahnede saç dökülmesine neden olan rahatsızlığı bulunan Jada Pinkett-Smith hakkında, "Jada seni seviyorum, GI Joe 2 yakında, sabırsızlıkla görmeyi bekliyorum." şeklinde espri yapmıştı.

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Attığı tokat Will Smith'in başını yaktı! Hiç beklemediği yerden veto yedi

Rock'un, Smith'in eşi Jada Pinkett'in saçlarını kazıtmasıyla ilgili espri yapması, Will Smith'i oldukça sinirlendirmişti. Şakalar üzerinde, "Karımın adını ağzına alma!" diyen Smith, esprinin devam etmesi üzerine sahneye çıkıp Chris Rock'a tokat atmıştı.

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Attığı tokat Will Smith'in başını yaktı! Hiç beklemediği yerden veto yedi

Yayıncı kuruluş o esnada programın sesini kapatırken, "King Richard" filmiyle "En İyi Erkek Oyuncu Oscar"ını almak için sahneye çıkan Smith, olaydan sonra gözyaşları içinde konuşmuştu.

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Attığı tokat Will Smith'in başını yaktı! Hiç beklemediği yerden veto yedi

Ünlü oyuncu, "Akademi'den özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Yaşananlar ödül törenini gölgede bırakmıştı.

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