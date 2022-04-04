Attığı tokat Will Smith'in başını yaktı! Hiç beklemediği yerden veto yedi
Netflix, Oscar Ödül Töreni’nde sunucu Chris Rock’a tokat atan Will Smith'i şoka uğratacak bir karar daha geldi.
Ünlü komedyen Chris Rock, sahnede saç dökülmesine neden olan rahatsızlığı bulunan Jada Pinkett-Smith hakkında, "Jada seni seviyorum, GI Joe 2 yakında, sabırsızlıkla görmeyi bekliyorum." şeklinde espri yapmıştı.
Rock'un, Smith'in eşi Jada Pinkett'in saçlarını kazıtmasıyla ilgili espri yapması, Will Smith'i oldukça sinirlendirmişti. Şakalar üzerinde, "Karımın adını ağzına alma!" diyen Smith, esprinin devam etmesi üzerine sahneye çıkıp Chris Rock'a tokat atmıştı.
Yayıncı kuruluş o esnada programın sesini kapatırken, "King Richard" filmiyle "En İyi Erkek Oyuncu Oscar"ını almak için sahneye çıkan Smith, olaydan sonra gözyaşları içinde konuşmuştu.
Ünlü oyuncu, "Akademi'den özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Yaşananlar ödül törenini gölgede bırakmıştı.