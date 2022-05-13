ATT Büşra'nın bulduğu Nisa bebeğin son sağlık durumu! Hastane açıkladı nefes alma deliği açılacak

Sabah'ın haberine göre Ebru S., 5 Ocak'ta dünyaya getirdiği bebeğini 29 Mart'ta Pendik'te boş arsaya bıraktı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekibinde görevli Büşra Durmaz ona hem süt hem de isim anneliği yaptı. Türkiye'nin gözyaşları içinde takip ettiği süreçte, savcılık da biyolojik annenin peşine düştü.