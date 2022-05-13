ATT Büşra'nın bulduğu Nisa bebeğin son sağlık durumu! Hastane açıkladı nefes alma deliği açılacak
PENDİK'te Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın terk edilmiş halde bulununca sütannelik yapıp Nisa ismini verdiği bebekle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Durumu hâlâ kritik olan Nisa bebeğe kök hücre nakli işlemi yapıldı. Nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi olan 'Trakeostomi' uygulanması için annenin onayı alındı ve işlem için süreç başlatıldı.
İstanbul'da annesi tarafından ölüme terk edildikten sonra Pendik'te Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın bulduğu ve sütannelik yaparak Nisa ismini verdiği bebekle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre Ebru S., 5 Ocak'ta dünyaya getirdiği bebeğini 29 Mart'ta Pendik'te boş arsaya bıraktı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekibinde görevli Büşra Durmaz ona hem süt hem de isim anneliği yaptı. Türkiye'nin gözyaşları içinde takip ettiği süreçte, savcılık da biyolojik annenin peşine düştü.
Ebru S.'nin bebeği bıraktıktan sonra zillere basıp olay yerinden uzaklaştığı ve hatta bebeği alıp almayacaklarını uzaktan kontrol ettiği tespit edildi. Yakalandıktan sonra bebeğe bakacak gücünün olmadığını söyleyen ve çok pişman olduğunu gözyaşları içinde anlatan anne Ebru S. tutuklandı. Anne hakkında "terk" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Sokağa terk edilerek hayattan ilk darbesini alan Nisa bebek, 30 Mart'ta çocuk bakımevine alındı. Rahatsızlanan bebek 1 Nisan'da hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandı.
Herkes Nisa bebeğin sağlık durumunu merak ederken, talihsiz bebeğin bakımevinde yedirilen mama sonucu solunumunun durması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, acil serviste hayata dönüş fonksiyonlarının sağlanıp yoğun bakıma alındığı belirlendi.