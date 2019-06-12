Atölyede kazı yaparken buldu hemen yetkililere haber verdi

Osman Bakırcı, Bursa Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde babasından kalan marangoz atölyesini oto yıkama dükkanına dönüştürmek istedi. Sabah saatlerinde de eline aldığı kazma ve kürek ile su borularını döşemek için zemini kazmaya başladı.