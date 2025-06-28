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ATM'lerde yeni dönem! Para çekme limiti değişti, hangi bankada ne kadar?

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ATM'lerde yeni dönem! Para çekme limiti değişti, hangi bankada ne kadar?

Bankalar, günlük nakit ihtiyacının artması nedeniyle müşterilerinin talebi doğrultusunda ATM işlem limitlerinde düzenlemeye gitti.

ATM'lerde yeni dönem! Para çekme limiti değişti, hangi bankada ne kadar? - Resim: 1

Yüksek enflasyon ve yeni banknot basım taleplerinin reddedilmesi, günlük nakit ihtiyacını artırdı. Ahaber'de yer alan habere göre bankalar, müşterilerinin nakit talebi doğrultusunda ATM işlem limitlerinde düzenlemeye gitti

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ATM'lerde yeni dönem! Para çekme limiti değişti, hangi bankada ne kadar? - Resim: 2

QNB Finansbank, ATM'lerden günlük 50 bin TL'ye kadar ücretsiz para çekilebileceğini açıkladı.

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ATM'lerde yeni dönem! Para çekme limiti değişti, hangi bankada ne kadar? - Resim: 3

Yapı Kredi: 10 bin TL

Akbank: 10 bin TL

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ATM'lerde yeni dönem! Para çekme limiti değişti, hangi bankada ne kadar? - Resim: 4

Denizbank: 10 bin TL

Türkiye İş Bankası: 20 bin TL

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