ATM'lerde yeni dönem! Para çekme limiti değişti, hangi bankada ne kadar?
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Bankalar, günlük nakit ihtiyacının artması nedeniyle müşterilerinin talebi doğrultusunda ATM işlem limitlerinde düzenlemeye gitti.
Yüksek enflasyon ve yeni banknot basım taleplerinin reddedilmesi, günlük nakit ihtiyacını artırdı. Ahaber'de yer alan habere göre bankalar, müşterilerinin nakit talebi doğrultusunda ATM işlem limitlerinde düzenlemeye gitti
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QNB Finansbank, ATM'lerden günlük 50 bin TL'ye kadar ücretsiz para çekilebileceğini açıkladı.
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Yapı Kredi: 10 bin TL
Akbank: 10 bin TL
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Denizbank: 10 bin TL
Türkiye İş Bankası: 20 bin TL
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