ATM'lerde yeni dönem: 5 katına kadar yükseltilecek
Yeni yılla birlikte ATM'den para yatırma ve çekme işlemleri güncelleniyor. Banka şubesiyle bitişik halde hizmet veren ATM'lerde para çekme limitleri, mevcut sınırın 5 katına kadar yükseltilecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, geçtiğimiz hafta yılın dördüncü ve son enflasyon raporu sunumunda yaptığı açıklama ile yeni banknot basımına kapıyı tamamen kapattı.
Piyasaların ısrarlı talebine ve tedavülde olan en yüksek banknotun değerinin 5 doların altına inmesine rağmen bankaların 500 ve 1000 TL'lik banknot talebine onay vermeyen TCMB, 1 Ocak 2026 itibarıyla yeni bir dönemin başlamasına neden olacak.
ATM'LERDE SİSTEM TAMAMEN DEĞİŞİYOR
Son yıllarda etkili olan yüksek enflasyon nedeniyle müşterilerim nakit para talebinde önemli artışlar yaşanırken, bu durum bankaların ATM'lerde meydana gelen nakit çekim hacmine yetişmesini giderek zorlaştırmaya başladı.
İlk aşamada 20, 50 ve 100 TL gibi küçük banknotları fiilen kullanımdan çıkaran ve bu paralar için ayrılan bölmeleri de 200 TL'lik banknotların kullanımına açan bankalar, mevcut şartlar altında para çekme talebini baskılayabilmek için komisyonsuz çekim limitini sınırlandırmaya devam ediyor.