ATM'lerde yeni dönem: 5 katına kadar yükseltilecek

İlk aşamada 20, 50 ve 100 TL gibi küçük banknotları fiilen kullanımdan çıkaran ve bu paralar için ayrılan bölmeleri de 200 TL'lik banknotların kullanımına açan bankalar, mevcut şartlar altında para çekme talebini baskılayabilmek için komisyonsuz çekim limitini sınırlandırmaya devam ediyor.