ATM'den para çekenler dikkat! Bu uyarı sizin de karşınıza çıkabilir
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ATM'lerden para çekme limitlerine ilişkin güncellemeler devam ediyor. 10 bin lira ve 50 bin lira arasında ATM'den para çekme limitleri bulunuyor.
Bankadan bankaya değişiklik gösteren para çekme limitlerinde Enpara liderliğe yükseldi.
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En düşük para çekme limiti 7 bin lirayla Akbank'ta bulunuyor.
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DAHA ÜST LİMİTLER İÇİN KOMİSYON DEVREYE GİRİYOR
Banka ATM'lerinden limitler üzerinde para çekilmesi halinde bankaya komisyon ödenmesi gerekiyor.
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Bunu yapmak yerine farklı bir bankada hesabınız varsa daha uygun fiyatlara EFT yaparak parayı gönderdiğiniz banka ya da anlaşması olduğu bankanın ATM'sinden ücretsiz olarak paranızı çekebilirsiniz.
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