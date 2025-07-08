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ATM'den para çekenler dikkat! Bu uyarı sizin de karşınıza çıkabilir

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ATM'den para çekenler dikkat! Bu uyarı sizin de karşınıza çıkabilir

ATM'lerden para çekme limitlerine ilişkin güncellemeler devam ediyor. 10 bin lira ve 50 bin lira arasında ATM'den para çekme limitleri bulunuyor.

ATM'den para çekenler dikkat! Bu uyarı sizin de karşınıza çıkabilir - Resim: 1

Bankadan bankaya değişiklik gösteren para çekme limitlerinde Enpara liderliğe yükseldi.

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ATM'den para çekenler dikkat! Bu uyarı sizin de karşınıza çıkabilir - Resim: 2

En düşük para çekme limiti 7 bin lirayla Akbank'ta bulunuyor.

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ATM'den para çekenler dikkat! Bu uyarı sizin de karşınıza çıkabilir - Resim: 3

DAHA ÜST LİMİTLER İÇİN KOMİSYON DEVREYE GİRİYOR

Banka ATM'lerinden limitler üzerinde para çekilmesi halinde bankaya komisyon ödenmesi gerekiyor.

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ATM'den para çekenler dikkat! Bu uyarı sizin de karşınıza çıkabilir - Resim: 4

 Bunu yapmak yerine farklı bir bankada hesabınız varsa daha uygun fiyatlara EFT yaparak parayı gönderdiğiniz banka ya da anlaşması olduğu bankanın ATM'sinden ücretsiz olarak paranızı çekebilirsiniz.

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