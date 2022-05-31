Atlantik Okyanusu'ndan Marmara Denizi'ne geldi! Plajlarda görülüyor sakın dokunmayın

"Karşılaşıldığında dokunmamaya, uzaklaşmaya çalışmamız gerekmekte"

Pusula Denizanasının sahip olduğu dokunaçlarında zehir bulunduğunu ifade eden Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, “Evet yine bir denizanası vakası. Tabii şu anda görünen bu denizanası, ‘Pusula Denizanası’ dediğimiz bir denizanası. Melek işini bilir hocamız ve diğer bilim insanlarının yaptığı çalışmalarda, Marmara’da bu sınıfa ait 8 tane denizanası biliniyor. Bu onlardan bir tanesi. Zehirli mi? Evet, zehirleri var tenteküllerinde bulunan özel hücreler avlarını yakalamakta zehirlerini kullanıyor. Biz bu konuda özellikle yaz aylarında denize girildiği takdirde, karşılaşıldığında dokunmamaya, uzaklaşmaya çalışmamız gerekmekte. Eğer dokunulursa şiddetli ağrılara, bazen de şiddetli yaralara neden olduğu kayıtlara geçmiştir. Tabii alg patlamaları, müsilaj, denizanalarının çoğalması bize ekolojik bozulmayı işaret ediyor. Bir tarafta da bu var. Kıyı kesimlerini çok kullanmamız, küresel iklim değişikliği ve aşırı avlanmayı aslında burada ön plana çıkarmak lazım. Çünkü rekabette olduğu balıkların azalmasıyla denizanalarının arttığını biliyoruz. Dikkat etmemiz gerekir” dedi.