Atlantik Okyanusu’nda acı gerçek! Plastik kirliliği bilinenden 10 kat daha fazla

200 milyon ton plastik kirliliği...

İngiltere Ulusal Oşinografi Merkezi tarafından, okyanus yüzeyinin yaklaşık yüzde 5'inde, yapılan yeni ölçümde en yaygın plastik türlerinin 12 ile 21 ton arasında değişen parçaları bulundu. Bu, durum Atlantik'te plastik kirliliğin yaklaşık 200 milyon ton olduğuna işaret ediyor. Önceki tahminlerde, 1950'den 2015'e kadar Atlantik'e toplam 17 milyon ile 47 milyon ton plastiğin salındığı düşünülüyordu.